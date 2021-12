Las predicciones del horóscopo del jueves 16 de diciembre de 2021 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del jueves 16 de diciembre de 2021 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Hoy alguien estará pendiente de todos tus planes futuros. No cuentes tus cosas a nadie y realiza tu propio trabajo en soledad. Magnetismo máximo por la noche, estarás arrollador en todo.

TAURO

Una máxima actividad social te desgastará físicamente. Guárdate un momento del día para poner en orden tus sentimientos y deja volar tu imaginación. Es un día en el que lo que pidas se te dará a tope.

GÉMINIS

Si piensas el trabajar en conjunto o el comenzar una nueva relación, sea de amistad o sentimental, piénsatelo dos veces, pide consejo antes de actuar. Se resolverá hoy un asunto familiar.

CÁNCER

Sube ese ánimo y no dejes que la melancolía de hoy perjudique tu rendimiento. Te sentirás un poco solo a la hora de las decisiones, pero todo irá bien, confía más en tus poderes y magnetismo.

LEO

Estarás con personas afines a ti y ello te estimulará mucho en tu trabajo. Posibilidades de realizar un viaje maravilloso en poco tiempo. Llega dinero por el azar o negocio ventajoso.

VIRGO

Emplea la energía que hoy tienes y te sobra en algo constructivo, de lo contrario destruirás cosas de mucho valor. Dedícale tiempo al orden de tus papeles y de esas cosas que tienes pendientes, incluso del amor.

LIBRA

Sentirás la necesidad imperiosa de avanzar y crear cosas nuevas en compañía de los tuyos. Si centralizas un objetivo obtendrás buenos resultados. Hoy pon más cuidado si conduces o haces desplazamientos.

ESCORPIO

Estarás con personas que hacía tiempo no veías o que no conoces de nada. Analiza todo lo que te propongan y agudiza los sentidos. Tú decides, pero cuidado, no quieras forzar las situaciones, calma.

SAGITARIO

Tus nervios y precipitación podrán llevarte a tomar decisiones poco rentables y a enfrentamientos con la familia. Vigila también la dieta de hoy, nada de excesos y verás cómo lo agradeces mañana.

CAPRICORNIO

Aumentará tu capacidad financiera junto con un número importante de nuevos contactos interesantes para tu trabajo. Separa la diversión de las responsabilidades, templanza.

ACUARIO

Surgirán viajes por motivos de trabajo en los cuales hallarás buenas propuestas para seguir avanzando en tu campo profesional. Día de suerte y sorpresas, incluso con el amor y los juegos de azar.

PISCIS

Podrán meterse en tus planes personas que no son de tu agrado. Mantente firme en tus ideas y llegarás a todo. Alguien te está deseando apasionadamente, se presenta una noche muy movida.

