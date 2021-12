Aseguró que actualmente hay «70.000 vehículos» depositados en dependencias de la Policía.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó que a partir del 1º de enero de 2022 comenzarán a «limpiar» las comisarías de «vehículos viejos», informó Telemundo.

«Muchos vehículos quedan tirados ahí. Es un paisaje horrible: un cementerio de autos, de fierros viejos. Se deterioran y la gente los va abandonando y terminan las comisarías no teniendo lugar. Se depositan miles y miles de motos», dijo Heber en rueda de prensa desde Empalme Olmos (Canelones).

En total, detalló, hay «70.000 vehículos» en las comisarías, que muchos de ellos son «chatarra», pero que hay otros «en condiciones de circular».

En este sentido, explicó que un artículo de la Rendición de Cuentas aprobada este año habilita al ministerio a «rematar la chatarra», y apuntó a que «otros organismos del Estado no usen a la Policía y las comisarías como depósito de fierros viejos cuando no se define el destino del vehículo».

Heber estimó que será un «proceso que llevará tiempo, dado que hay mucha chatarra».

Sobre los vehículos que están en condiciones de circular, dijo que no se pueden usar «porque hay situaciones no aclaradas en los juzgados».

«Es una lástima porque nosotros precisamos camionetas y a veces hay camionetas casi 0 km que tienen irregularidades o fueron usadas en delitos y no podemos usarlas porque no nos habilita la ley. Si no nos habilita la ley, por lo menos van a pagar depósito. Por lo menos tenemos una ganancia, no es todo pérdida», agregó. / Fuente: Telemundo