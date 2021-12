Las predicciones del horóscopo del martes 21 de diciembre de 2021 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del martes 21 de diciembre de 2021 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Hoy tu expresión con los demás será fácil y llegarás a calar hondo en el corazón de los cercanos. Te admirarán y requerirán para cosas muy importantes. La suerte de tu lado, aprovecha todo.

TAURO

Deberás sacrificar algunos de tus gustos o placeres en función la realización de tus responsabilidades familiares, serán fáciles las discusiones, aplica diplomacia y lo verás resuelto.

GÉMINIS

Comentarios ajenos a tu voluntad y a la realidad se dirán sobre tu persona. Alguien que creías muy amigo se transformará en todo contrario. El mayor desprecio es no hacer aprecio.

CÁNCER

Toda tu persona expresará un fuerte magnetismo sentimental que te ayudará a lograr una mayor comunicación con los seres queridos. Todo lo que pidas se concederá, es tu día de éxito.

LEO

Es una buena jornada si debes de tratar con superiores y jefes o el público en general. La imagen que des potenciará la admiración y respeto de muchos. Ganancias fáciles por el azar.

VIRGO

Tu imagen personal de cara a la sociedad será brillante y encontrarás con mucha facilidad el apoyo de mucha gente sensible a tus idea proyectos. La suerte de tu lado, sobre todo en amor.

LIBRA

Con un poco de esfuerzo por tu parte podrás salvar los obstáculos que hoy te impiden llegar a concretar tus deseos amorosos. Sigue y triunfarás en todo, hoy no debes dudar de nada, y menos de ti.

ESCORPIO

Parece que hoy no tienes a los planetas de tu lado y las cosas no te están saliendo como verdaderamente pensabas. No abandones la lucha que al final llegará el éxito, firmeza.

SAGITARIO

Tu fuerte imaginación se verá patente en tus actividades. Te mostrarás imparable y con gran fuerza, tanto para tus deberes como para los placeres. Alto magnetismo con el que conquistarás.

CAPRICORNIO

Puede que tengas toda la razón del mundo en lo que hagas, pero recuerda que los demás también tienen derecho a opinar. No te encierres en ti mismo. Hoy pon más cuidado al conducir.

ACUARIO

Si deseas tener la jornada en paz no te enfrentes de forma extrema a los problemas que surjan en la pareja. Escucha los consejos y no pretendas ganar siempre, si hoy cedes hoy ganas.

PISCIS

Durante la jornada de hoy contactarás con jefes o superiores los cuales aceptarán tus ideas y planes, pero darán con lentitud sus respuestas, ponte serio y exige, tienes todo a tu favor.

