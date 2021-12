Su presidente aseguró que se trabaja al respecto.

El presidente de MEVIR, Arq. Juan Pablo Delgado, aseguró que el organismo trabaja en forma conjunta con la Intendencia en busca de poder avanzar hacia la concreción de un complejo habitacional en la zona de Chamizo.

Delgado, que ayer lunes y este martes visita San José para escriturar viviendas en Raigón y Carreta Quemada, dijo que las dificultades radican en la ausencia de servicios de agua y saneamiento en el terreno que posee la institución.

«Estamos tratando de buscarle la vuelta. Ahí no hay agua, no hay saneamiento. Pero este tema no es de esta administración. Tiene años. Depende de la voluntad de OSE, que también tiene sus prioridades» subrayó el jerarca.

PUBLICIDAD

Por otra parte, recordó que por la Ley de Ordenamiento Territorial, MEVIR no puede intervenir en zonas rurales por lo que esos servicios son indispensables para poder categorizar el terreno como urbano y, a partir de allí, ejecutar las obras.

Días pasados, el diputado Nicolás Mesa elevó una nota al organismo en la que recordaba que hace 25 años que los vecinos de la zona esperan por las viviendas.

ESCRITURACIÓN. En otro orden, Delgado dijo que este año será el de mayor cantidad de escrituraciones de viviendas desde que el organismo fue fundado, hace 54 años.

PUBLICIDAD

En el acto llevado a cabo en el salón comunal de Raigón, el presidente de MEVIR dijo que seguramente se llegará a fin de año con 600 viviendas escrituradas. «Esta administración le ha dado prioridad a este tema y pensamos seguir en este curso», subrayó.

Al dirigirse a los vecinos presentes, Delgado les agradeció «el compromiso y el esfuerzo que han hecho» para poder abonar sus cuotas en tiempo y forma. «Esto le permite a MEVIR ni más ni menos que seguir construyendo viviendas en todo el país», remarcó.