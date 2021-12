Ocurrió en China. El hombre fue sentenciado a prisión y dijo que actuó abrumado por deudas de juego.

Un hombre de 28 años fue sentenciado a más de tres años de prisión en China por drogar a su ex novia y desbloquear su teléfono mientras estaba inconsciente, para así vaciar su cuenta bancaria. Mediante este procedimiento logró transferir 150.000 yuanes (aproximadamente 1.04 millones de pesos uruguayos).

El insólito crimen ocurrió el 26 de diciembre de 2020, pero el caso tuvo repercusión recién a principios del corriente mes, cuando se dictó sentencia. Según la fiscalía competente, Huang Mouhui, residente en la ciudad de Hepu, provincia Guanxi, se puso en contacto con su exnovia, mencionada sólo por su nombre de pila, Dong, con el pretexto de devolverle un dinero que le debía. En realidad, el sujeto tenía en mente un plan siniestro para hacer todo lo contrario.

A través de amigos en común el hombre supo que Dong estaba enferma, por lo que llegó a su casa con verduras frescas y dispuesto a prepararle una comida reconstituyente. Desconcertada por su amabilidad, Dong incluso le permitió acceder a sus medicamentos, lo que resultó ser un gran error, ya que el hombre aprovechó la oportunidad para mezclar algunas drogas que le hicieron perder el conocimiento.

PUBLICIDAD

Tan pronto como vio a su ex quedarse dormida, Huang Mouhui puso manos a la obra. Tomó el teléfono de la mujer y apoyó el dedo de ella en la pantalla para sortear el control de huella dactilar. Luego le abrió los ojos y mediante reconocimiento de iris obtuvo acceso a la cuenta de Dong en la plataforma Alipay. Luego se transfirió el dinero y se marchó, llevándose el teléfono de la víctima.

Cuando Dong finalmente despertó notó que Huang y su teléfono no estaban, y cuando revisó su cuenta de Alipay, se sorprendió al ver que sus ahorros se habían esfumado. Al ver las transacciones que no había aprobado, intentó llamar a Huang pero este no le respondió, por lo que hizo la denuncia.

Buscado por la policía, Huang Mouhui se ocultó y logró mantenerse prófugo hasta abril pasado. Para entonces había liquidado casi todo el dinero en pagar deudas de juego, hacer nuevas apuestas y en gastos cotidianos de manutención.

PUBLICIDAD

Ahora, el tribunal le impuso una pena de tres años y medios de prisión más una multa de 20.000 yuanes.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Montevideo Portal