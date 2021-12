A pedido del edil del PN Roberto Curbelo.

La Junta Departamental no votó anoche el traslado del monumento a Paco Espínola al Museo de San José. El informe elaborado por la Comisión de Educación sobre el asunto volvió a la asesora para su reanálisis.

Fue el edil Roberto Curbelo de la lista 70 del Partido Nacional quien solicitó que el documento retornara a la Comisión, lo que fue acompañado por el resto del plenario.

«Como docente me parece que mandar a «Paco» al Museo era como una penitencia. Me parece que hay que buscar otro lugar, una ubicación céntrica, para que las nuevas generaciones lo vean y se pregunten quién era «Paco» Espínola, pero no mandarlo para el Museo», dijo Curbelo a San José Ahora.

«Sin despreciar lo que hacen los museos, esa obra majestuosa de «Paco» que representa a todos los josefinos, no puede estar en el Museo», insistió.

El edil dijo que si bien «el pienso lo tenemos que poner entre todos» la ubicación de la escultura debería ser céntrica «para que la vea la gente, los chiquilines, las nuevas generaciones y se interesen por su obra. Las grandes figuras que tuvimos las que tenemos que tener al alcance de la mano», opinó.