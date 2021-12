La comisión del barrio Exposición dejó de funcionar.

La Comisión de Fomento del barrio Exposición de San José de Mayo decidió disolverse debido a la falta de apoyo de la Intendencia para la construcción de su salón social.

En la pasada jornada, y en un sencillo acto, quienes integraban la directiva donaron las pertenencias de la Comisión al Club Atlético Tito Borjas y a la escuela 102. Cubiertos, tazas, vasos, platos, mesas y sillas entre otros objetos, fueron cedidos a las mencionadas instituciones. Del mismo modo, anunciaron que una vez que retorne de su licencia, el próximo 3 de enero, entregarán a la intendenta Ana Bentaberri las actas y los estatutos de la Comisión.

Olga Rodríguez, quien presidía la directiva, recordó que para el salón social ya contaban con un predio –ubicado en la manzana en la que se encuentra la cancha de Tito Borjas- «y dos planos».

«La comisión se disuelve porque nunca tuvimos apoyo para lograr lo que queríamos. Por eso decidimos disolverla. No da para más. Hablamos muchas veces con Falero, que en ese momento era el intendente y, la verdad, nunca cumplió con lo que nos prometió, que era que nos iba a ayudar. Pero nunca logramos un apoyo. Y con socios de 20 pesos como tenemos, es imposible pensar en un salón. Y el barrio necesita un salón; la misma Comisión cuando tenía que reunirse lo hacía en la casa de alguna compañera, o cuando tenía que hacer alguna actividad la hacía en la Rural», relató.

Consultada sobre si han intentado dialogar con la actual jefa comunal, Ana Bentaberri, Rodríguez dijo que integrantes de la Comisión «trataron de hablar con ella pero nunca nos atendió. Quedamos esperando que nos llamara en algún momento pero hasta el momento no ha sucedido. Entonces no da», señaló.

Rodríguez aseguró que quienes integraron hasta este momento la Comisión no están dispuestos a continuar. «Nosotros no vamos a seguir. Si quiere venir alguien y seguir que lo haga, y ojalá que haga el salón también, pero nosotros no vamos a continuar», concluyó.