Horas extras para aumentar patrullajes, entre otras.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció este jueves en Ciudad del Plata una serie de medidas tendientes a mejorar la seguridad en esa zona del departamento.

En el marco de una conferencia de prensa que brindó en las dependencias de la Seccional 10a., el secretario de Estado dijo que las acciones se concretarán en el marco del Plan Verano Azul.

En ese sentido, informó que por lo que resta de diciembre y enero se abonarán horas extras a funcionarios que ya cumplen tareas en la localidad por el equivalente a la presencia de 31 policías más, a los efectos de mejorar el patrullaje.

Heber dijo que también se reforzara la presencia de la Guardia Republicana, la Unidad de Respuesta Policial y Policía Caminera.

Este mecanismo se utilizará hasta el 31 de enero, ya que se espera que para febrero egresen 44 nuevos funcionarios de a Escuela Departamental de Policía. De esa cantidad, según dijo, «casi la mitad» irán para Ciudad del Plata.

Paralelamente, y para desempeñar tareas administrativas tanto en la Seccional 10a. como en la 11a. se contratarán cuatro retirados policiales, permitiendo liberar a aquellos policías efectivos que hoy cumplen ese tipo de trabajos.

En próximas semanas, además, el Ministerio pretender destinar a la ex Rincón de la Bolsa dos nuevos patrulleros con su correspondiente personal.

Heber fue consultado sobre la posibilidad de que se construya una nueva seccional o un destacamento en el predio ubicado en Playa Pascual que fuera donado por la Asociación Médica de San José.

Al respecto, recordó que «lo que hoy en día se me está demandando es más personal y patrullaje, y es en lo que estamos trabajando, Si yo digo que mañana se va a instalar un destacamento, con toda lógica el jefe (de Policía, Orestes Leles Da Silva) me puede preguntar ‘y con qué'» dijo Heber, dejando entrevero que no está previsto en un futuro inmediato.