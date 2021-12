El presidente defendió la intervención de la Policía en los accesos al Puerto de Montevideo, donde disolvió un piquete.

Horas después de que la Policía interviniera en una protesta sindical en los accesos al Puerto de Montevideo para habilitar el libre tránsito vehicular, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió al tema en entrevista con Telenoche, el informativo de canal 4.

Consultado sobre cuánto podría afectar al gobierno si la ciudadanía deroga los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), Lacalle dijo que “es una ley que genera libertades” y reiteró que está “dispuesto a defender los artículos impugnados”. En cuanto a la afectación que implicaría la derogación de los artículos, el mandatario respondió que radica en que el gobierno se queda “sin algunas herramientas”.

“Por ejemplo, lo que pasó hoy, que todo el mundo está comentando: el tema del piquete. Hoy se solucionó de la manera que entendimos que se tenía que solucionar porque existe la LUC. Eso se vuelve atrás. No va a estar más ese artículo. Por ejemplo, la gobernanza de la educación que para el gobierno es muy importante; es más ágil. Algunas medidas importantes en materia de seguridad, se vuelve atrás. No vamos a tener esas herramientas, que son las que idóneas, las buenas, que en un año y pico de validez jurídica como ley no ha generado daño, porque yo hasta el día de hoy estoy preguntando a los impulsores [del referéndum contra artículos de la LUC] que me digan cuál es el daño que generó”, expresó el presidente.

El periodista Daniel Castro de Telenoche mencionó entonces que dirigentes del PIT-CNT expresaron en conferencia de prensa su preocupación por “la brutal represión desmedida” de la Policía a trabajadores en protestas.

“Hoy hubo enfrentamiento entre trabajadores, pero no sé si estamos hablando de lo mismo”, dijo Lacalle. “Estamos hablando de que la Policía…”, explicó Castro. “No, yo estoy hablando de trabajadores que entraban en sus camiones, haciendo uso de su derecho a trabajar, y otros trabajadores que no querían trabajar insultaban a esos otros trabajadores. ¿A quién tengo que defender yo Daniel: al camionero o al otro?”, preguntó el presidente, y se respondió: “Tengo que defender a los dos, por eso es difícil gobernar. ¿Y cuál es la manera de defender a los dos? Que el que quiere protestar esté a un costado y proteste con pancartas”, agregó el mandatario.

“Tú me has visto ir a hablar con todos los manifestantes. Me han dicho de todo menos lindo, algunos. Y voy y dialogamos y conversamos. Ahora, cortar el ingreso a otros trabajadores que quieran hacer su jornal, que quieran cumplir con su trabajo, no”, dijo Lacalle, quien contó con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, “cuando estaba en pleno proceso el procedimiento”, porque le gusta estar “arriba de los temas”.

“Cuando hablé estaban retirando a dos personas, o tres, y había llamado el presidente del PIT CNT [Marcelo Abdala], con quien tengo un muy buen vínculo, de hecho habrás visto entrar a autoridades del PIT CNT y todos los sindicatos muchas veces a Torre Ejecutiva, estaba Abada yendo al lugar de la manifestación, para convencer o para dialogar con los afiliados o la gente del sindicato para dejar libre el espacio para que pase la gente que estaba laburando arriba de un camión, que hace horas estaba laburando arriba del camión, que se estaba ganando el jornal y que quería volver para la casa”, expresó. / Fuentes: Canal 4 – Montevideo Portal