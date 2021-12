Familiares y funcionarios también se contagiaron.

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, anunció este sábado vía la red social Twitter que tras realizarse un test de PCR le dio positivo y tiene covid-19.

“Ante contacto con personas que resultaron infectadas, me he realizado un PCR que arrojó un resultado positivo para covid-19. Estoy cursando la enfermedad en forma muy leve, lo que confirma la importancia de la vacunación ya que tengo las 3 dosis. A seguir cuidándonos. Felices fiestas”, escribió el secretario de Estado.

Según informó El País, el ministro señaló que resultaron positivos de COVID-19 familiares directos, un secretario de la cartera y el director general de Secretraría, Ignacio Curbelo.

En subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio y el director Nacional de Turismo, Roque Baudean, se realizaron hisopados y están a la espera de los resultados sin presentar síntomas de la enfermedad. / Montevideo Portal