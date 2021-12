Fueron tomadas mientras se filmaba una travesía por el lago.

La leyenda del monstruo del Lago Ness es una de las populares y antiguas de Escocia. Su trama ha servido de inspiración, en varias oportunidades, para producciones cinematográficas, cientos de libros y hasta serie televisivas. Muchas son las personas que creen haber logrado captarlo desde lejos, aunque nadie, en los últimos años, ha podido verlo de cerca. En las últimas horas una foto captada accidentalmente por un dron encendió nuevamente las alarmas sobre si es real o no.

Las imágenes se volvieron virales en pocos minutos luego de que el dueño del equipo las publicara en su cuenta de YouTube. Se trata del británico Richard Mavor quien consiguió tomar un retrato aéreo de Nessie mientras filmaba la travesía que realizaba sobre el lago. En sus declaraciones con los medios locales detalló que no se dio cuenta de la extraña y enorme figura, de más de 4 metros de largo bajo el agua, hasta que subió el material a la red social.

En un principio estaba en duda sobre si en verdad había fotografiado al famoso monstruo, pero luego de ver las imágenes una y otra vez, comprendió que no se trataba de un simple truco de luz como él creía. “Eso es lo que me confunde. Es un agua tierra adentro, no hay escombros de marea como ocurre en la costa. Las cosas se lavan, pero nada del tamaño de esto”, sostuvo cuando le consultaron sobre el tema.

El monstruo del Lago Ness: una leyenda más viva que nunca

Esta no es la primera vez que alguien logra captar este tipo de imágenes. La leyenda de que en el Lago Ness existe un monstruo está más viva que nunca. Sin embargo, recientes estudios científicos han logrado determinar que en verdad se trataría de anguilas gigantes. El artículo fue publicado en el año 2019 por un equipo de investigadores residentes en Nueva Zelanda.

Fueron ellos los que tiraron por tierra la idea de que Nessie existe tras catalogar todas las especies que habitan y habitaron sobren el espejo de agua. La extracción de muestras de ADN de cada una de ellas fue lo que los llevó a concluir que no pueden existir en la zona un animal de gran tamaño como el de la mítica historia que es reconocida en el mundo.

Según estos investigadores no hay pruebas que den cuenta de que en el lago vivieran plesiosaurios (una especie de reptil gigante prehistórico). Además, rechazaron por completo cualquier tipo de teoría que llevara a pensar que se trate de un bagre gigante o de un enorme tiburón errante proveniente de Groenlandia como se pensaba anteriormente.

