Para la comuna no hubo «abuso sexual».

El secretario general de la Intendencia, Sebastián Ferrero, se reunió en las últimas horas con la beneficiaria del Programa Oportunidad Laboral de Ciudad del Plata que, según denunció públicamente el concejal de ese Municipio, Richard Mariani (FA), habría sufrido «abuso sexual» por parte del coordinador de una de las cuadrillas.

En una carta que elevó a intendente interino Carlos Badano, Mariani indicó que el coordinador «la besó y manoseó sin su permiso»; asimismo reclamó su separación del cargo hasta tanto se esclarezca la situación.

Este martes, Ferrero informó que ayer lunes mantuvo una reunión con la beneficiaria, junto al jefe de Personal de la Intendencia, Dr. Manuel Larrea, y la Dra. Pilar Chiruchi.

El secretario sostuvo que, en su opinión, no se produjo un hecho de «abuso sexual» aunque no descartó que lo ocurrido pueda configurar «acoso». Del mismo modo, dijo que ya se adoptaron las medidas precautorias que son necesarias para dar tranquilidad a la damnificada y que pueda continuar con su tarea sin inconvenientes, aunque prefirió no detallar al respecto.