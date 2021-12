Dice que está viva “de milagro” y solo quiere agradecerles a quienes la ayudaron en tan dramático momento.

Carolina Lorenzo viajaba en su camioneta cuando fue embestida por un camión en el Km. 64.500 de la ruta 1 el pasado 25 de diciembre. En una publicación de Facebook dijo no recordar nada de ese momento. “Yo no recuerdo nada. Solo recuerdo de un momento a otro despertarme atrapada entre los fierros del auto, con personas a mi alrededor que me estaban asistiendo. Personas que se tomaron la molestia de parar y darme los primeros auxilios, comunicarse con mi familia y pedir asistencia”.

Más adelante dice: “Mi única intención con esta publicación es poder encontrar a esas personas que me ayudaron y agradecerles”.

A continuación el texto completo de la publicación:

El 25 de diciembre iba rumbo a Colonia y sufí un accidente de tránsito sobre las 10hs de la mañana. Circulando por ruta 1 y sobre el km 64,500 impacte contra un camión que salía de un camino vecinal y sin respetar el cartel de pare ingresó a la ruta. Eso me cuentan, porque yo no recuerdo nada. Solo recuerdo de un momento a otro despertarme atrapada entre los fierros del auto, con personas a mi alrededor que me estaban asistiendo. Personas que se tomaron la molestia de parar y darme los primeros auxilios, comunicarse con mi familia y pedir asistencia.

Milagrosamente salí con vida del auto, solo con hematomas y cortes insignificantes, junto con un esguince en el tobillo izquierdo. Increíble pero real. Estoy viva de milagro.

PUBLICIDAD

Mi única intención con esta publicación es poder encontrar a esas personas que me ayudaron y agradecerles. Al primero que llamaron fue a mi novio y según él se acuerda con los nervios del momento, la chica que me asistió se llamaba Yessica.

PUBLICIDAD

Junto con las fotos adjunto una que fue tomada con mi teléfono en el momento del accidente donde todavía bomberos no me había sacado del auto y se ve a esta chica con tapa bocas y un vestido floreado. También un muchacho sosteniendo mi cabeza.

Mi única intención es hacerles llegar mi agradecimiento y el de mi familia, que en la desesperación de recibir la llamada y llegar al lugar del accidente, se comunicaron en todo momento para darles tranquilidad de que a pesar del terrible golpe todo estaba bien.

Agradezco a quienes puedan compartir”, finaliza la publicación.