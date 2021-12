Marianita Fonseca explicó por qué no votó.

La alcaldesa de Ciudad del Plata, Marianita Fonseca explicó los motivos por los que no votó la moción aprobada por el Concejo de ese Municipio para entregar canastas navideñas a los beneficiarios del programa Oportunidad Laboral.

La iniciativa contó con los votos de los concejales Richard Mariani (FA), Denis Hornos (PN) y Martin Maldonado (FA); como contrapartida, se opusieron la alcalde Marianita Fonseca (PN) y el concejal Samuel Silvera (PN).

«Los recursos de la ciudad no son para estas cosas, si no para realizar obras en Ciudad del Plata» manifestó Fonseca al explicar su postura en declaraciones a Portal Relámpago de aquella localidad.

PUBLICIDAD

“Estoy de acuerdo que la gente se merece la canasta, pero soy administradora de los rubros de la ciudad, los cuales no son para eso, son para comprar balasto, materiales, caños, alquilar maquinaria, etc”, dijo la alcaldesa.

“El dinero que tenemos no es para esto. No es que esté en contra, pero estamos derivando fondos que son para otra cosa. Este gasto equivale a 1250 metros cúbicos de balasto. Es mi postura, no es que esté en contra”, sentenció la jerarca.

Serán 308 las canastas que se entregarán, que alcanzarán no solo a los beneficiarios del Programa Oportunidad Laboral sino también a los funcionarios del Municipio. Cada uno recibirá un bono de 2 mil pesos uruguayos.

PUBLICIDAD

Según se informó desde el organismo, la distribución se dividirá en dos zonas, a través de dos supermercados ubicados en los kilómetros 26 y 28,500 de la ruta 1 vieja. Para recibir la canasta deberán presentar cédula de identidad antes del 10 de enero.

Los beneficiarios de Oportunidad Laboral deberán contactarse con sus correspondientes coordinadores para conocer en qué lugar corresponde retirarla. / con información de Portal Relámpago y Municipio de CDP.