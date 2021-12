Por medio de sus redes sociales, el médico reconoció que cada día hay más distancia entre lo que quería hacer y lo que hace en realidad.

Por medio de su cuenta de Twitter, un médico decidió despedirse de su profesión, pero lo que no esperaba era que sus palabras iban a llegar a los ojos de muchos usuarios y terminó volviéndose viral.

Por medio de un hilo en la red social, el hombre fue compartiendo sus pensamientos y qué fue lo que verdaderamente lo llevó a tomar tal decisión.“Hoy es mi último día en una consulta como Médico de Familia en Atención Primaria. Lo dejo”, comenzó escribiendo.

Hasta el momento el primer tweet llegó a casi 10 mil personas y con el correr de las horas aumenta: “Hace semanas tomé la decisión más dura profesionalmente pero la más acertada. La que me ha dejado (por fin) dormir algunas horas y la que me ha permitido sobrevivir este último mes caótico. Solo sabiendo que todo acaba se ha podido llevar más ligera la carga de estos días”.

Al comienzo, nadie sabía cual era la causa de esta despedida, pero una vez que el médico comenzó a escribir y dar más detalles, por fin se pudo saber que todo fue gracias al coronavirus, la suba en los contagio y los centros de salud saturados: “Me encanta mi profesión pero no soporto mi trabajo. Cada día se distancia más lo que pensé que haría y quería hacer, con lo que hago en realidad.

Es como una herida que no cierra, y que por el tiempo que lleva es imposible suturar. Así que, estoy curándome por segunda intención”.

Aunque está totalmente decidido con su pensamiento, el hombre no dejó pasar la oportunidad de agradecer a sus compañeros, quienes tuvieron gran valor al desempeñarse como médicos y no perder los estribos durante esta pandemia: “A las que seguís, por el motivo que sea, GRACIAS infinitas”. Pero, por otro lado, no dudó en remarcar la perdida de confianza en la población a la que atendió.

Finalmente, el médico llamado Jesús, oriundo de España escribió: “Ahora es momento de parar, de respirar, de reflexionar, de poner más tiritas en esta herida y colocar en orden todo lo que se ha movido por dentro este tiempo”.

Cienradios.com