Hace 8 días que se les corta a las 18 horas.

Vecinos de calle Solano García al 150, entre Rivera y continuación Pelossi -y zonas aledañas- expresaron en la tarde de este viernes su profundo malestar porque desde hace 8 días, sobre las 18 horas, dejan de contar con suministro de agua potable hasta, por lo menos, las 21 horas.

Según dijeron a San José Ahora, prácticamente a diario llaman a OSE para solicitar una solución, pero desde el organismo solo les responden que el reclamo está ingresado.

«Hoy llamé dos veces. Es imposible no tener agua con el calor que hay. Y acá no solo hay familias afectadas, también hay comercios que no han podido trabajar«, remarcó una de las vecinas afectadas por la situación.

«Sabemos que hoy hubo una rotura y que en diferentes zonas de la ciudad no hubo agua, pero esto que nos pasa a nosotros no tiene nada que ver. Hace ocho días que a las 6 de la tarde se corta el agua y por lo menos hasta las 9 de la noche no hay», se quejó.

Los vecinos esperan una rápida respuesta de OSE. «Yo sé que son fechas especiales, pero no podemos seguir así», subrayó.