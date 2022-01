«No está sobre la mesa» dijo su coordinador.

A pesar del notorio incremento de casos de COVID-19 que se ha dado en los últimos días, el Centro Coordinador de Emergencias Departamental de San José (CECOED) no prevé -al menos por el momento- medidas restrictivas en ningún sentido.

«No está sobre la mesa» dijo el coordinador del organismo, Yarwynn Silveira.

«Venimos caminando, procurando que la actividad económica fluya, que la actividad turística -que es una industria muy golpeada- se pueda desarrollar. Nos mantenemos en alerta y buscando que la población se siga vacunando para poder llegar al comienzo de clases con una franja bien inmunizada» señaló Silveira, en alusión a los niños de 5 a 12 años de edad.

Al respecto, el coordinador aseguró que se pondrán «todos los esfuerzos que tiene el departamento para que ese programa se dé con naturalidad y sin inconvenientes».

Consultado en particular sobre posibles medidas vinculadas a los eventos nocturnos -teniendo en cuenta que la Dirección Departamental de Salud identificó que el origen de dos brotes en San José de Mayo estuvieron en fiestas masivas– Silveira dijo que tampoco están previstas.

«No están dadas las circunstancias para medidas restrictivas» insistió el funcionario.

Reconoció que en otro departamentos se han adoptado medidas pero remarcó que han sido «muy puntuales. Pero por ahora (en San José) no están dadas las circunstancias para que eso se dé. Esto es muy dinámico, no las descartamos, pero por ahora no están previstas«, concluyó.