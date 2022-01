Las temperaturas superarían los 40º, y lejos de ser un chiste, como lo tomaron algunos maragatos dibuja una sonrisa.

El observatorio brasileño Metsul no descarta que las temperaturas puedan alcanzar los 50 grados en Uruguay, Argentina y Río Grande Do Sur la próxima semana. El anunció, difundido por San José Ahora, sorprendió a muchos y otros tantos no dudaron en expresarse en las redes sociales.

