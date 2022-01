«El virus no dice ‘un central, un lateral'».

En entrevista exclusiva con el programa Polideportivo de canal 12, el nuevo entrenador de la selección uruguaya Diego Alonso explicó las razones de por qué fueron reservados 50 futbolistas para la próxima doble fecha de las Clasificatorias.

Por un lado se refirió a los posibles contagios de coronavirus. «Tratamos en las diferentes posiciones de poner una cantidad de jugadores para cubrirnos, porque el virus no dice ‘un central, un lateral’, no te va a elegir. Capaz mañana te agarra cinco centrales o dos laterales y tenemos que estar cubiertos. Igual tratamos de poner jugadores que fueran polivalentes, que pudieran jugar en varias posiciones», afirmó.

Alonso también justificó la decisión por el período de pases, que era una situación «a nivel local» que los «preocupaba». «Generalmente uno no reserva a los jugadores del medio local, pero en este caso es período de pases y sabíamos que había jugadores que de repente uno no reserva que en dos o tres días pueden estar viajando al extranjero, vendidos y nos teníamos que proteger«, aseguró.

El director técnico de la Celeste aseguró que tienen una lista «más amplia de jugadores» que están «observando», entre 60 y 70 y que pusieron a los 50 que creían «importantes en esta oportunidad».