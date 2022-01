Erwin «Coco» Parentini envió un audio en el que juró represalias; «Ahora se viene un vendaval, no se asombren de nada. La violencia se combate con violencia«.

Erwin “Coco” Parentini, ex barrabrava del Club Atlético Peñarol, juró “venganza” desde la cárcel tras el homicidio de un joven de 17 años ocurrido este lunes en el barrio La Unión, informó Subrayado.

El adolescente ultimado ayer iba en bicicleta por las calles Pernas y Avellaneda cuando desde una moto le dispararon con un arma de fuego. El fiscal de Homicidios Carlos Negro, a cargo de la investigación, analiza si lo ocurrido el lunes está relacionado con lo que pasó el 6 de enero en la tradicional Vía Blanca de la avenida 8 de Octubre.

Ese día un hombre que estuvo involucrado en el homicidio de Hernán Fioritto, un joven hincha de Peñarol asesinado en 2016 en Santa Lucía (Canelones) por hinchas de Nacional, fue atacado por hinchas de Peñarol.

La Fiscalía y la Policía ahora intentan determinar si el homicidio del 6 de enero y el ocurrido este lunes 10 en La Unión están relacionados y tiene un trasfondo de rivalidad entre barras de Nacional y Peñarol. El joven de 17 años que fue asesinado ayer llevaba puesta una camiseta del equipo mirasol y no era parte de la barra. Pero mientras Fiscalía y Policía investigan si los dos hechos están relacionados, se sumó el audio de “Coco” Parentini jurando venganza.

“Las cosas son como son, las cosas son entre grandes. Un niño, un adolescente que va en una bicicleta a hacer los mandados, que no tiene nada que ver con una hinchada de fútbol, con una barra de fútbol, eso no se hace, es una cobardía”, se escucha decir a Parentini en relación al crimen del lunes.

En el audio, al que accedió Subrayado, Parentini agregó: “ellos saben donde vive cada jefe, eso es cobardía como lo que hicieron en Santa Lucia con Fioritto, otra cobardía más. Siempre lo mismo con ustedes, ya pasó una vez ahora aténganse a la consecuencia. ¿Ya saben ahora no? La violencia se combate con violencia. Vamos para ahí, de una. No van a saber cómo ni cuándo ni dónde, pero les van a aparecer por todos lados. Ahora se viene un vendaval, no se asombren de nada”.

Parentini está recluido en el Penal de Libertad. El ex barra de Peñarol, de varios antecedentes, fue condenado a 28 años de cárcel por ser el autor intelectual del crimen de Lucas Langhain, un joven que fue asesinado por orden suya. Desde la cárcel, el delincuente contrató un sicario para atentar contra hinchas de Nacional. El sicario disparó, el 15 de diciembre de 2019, contra una multitud de hinchas tricolores que caminaban desde avenida 8 de Octubre rumbo al Centro para celebrar el campeonato uruguayo obtenido. A Langhain lo alcanzó una de las balas y murió. / Fuente: Subrayado