El cuerpo analizó el déficit hídrico y sus consecuencias.

Tal como estaba previsto, la Junta Departamental levantó anoche el receso de verano y, en sesión extraordinaria, analizó la situación de sequía que atraviesa San José y el riesgo de incendio que ello conlleva.

Fue con la presencia del pro secretario de la Intendencia, Marcos Reyes, el coordinador del CECOED, Yarwynn Silveira, y el jefe de Bomberos de San José, Javier Rodríguez.

Al calificar el riesgo de incendio actual, Rodríguez aseguró que la situación es «alarmante» y que el Destacamento está «en alarma» por si en algún momento se desata un evento de gran magnitud.

No obstante ello, el titular de la unidad maragata señaló que la mayor parte de los incendios registrados en San José hasta el momento han sido de pequeño o mediano porte, estos últimos principalmente en la zona sur y más específicamente en Ciudad del Plata.

De esa localidad en particular, el coordinador del CECOED, Yarwynn Silveira, destacó el hecho de que varias empresas hayan decidido trabajar en forma conjunta para generar protocolos de actuación ante episodios de incendio u otro tipo de siniestros, principalmente por la concentración de industrias que hay en ese lugar de San José.

«Afortunadamente en San José no han existido intervenciones importantes, lo que no quiere decir que no puedan suceder de un momento a otro porque la situación es alarmante y el Destacamento está en alarma» como consecuencia de ello, añadió Rodríguez al hacer uso de la palabra.

En este marco, el prosecretario de la Intendencia, Marcos Reyes, dijo que la comuna prevé la compra de cuatro tanques de 10 mil litros, cada uno con su correspondiente tráiler, que estarán ubicados en cada uno de los municipios, a los efectos de respaldar las tareas que Bomberos deban ejecutar en caso de incendios.