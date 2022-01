Agradecieron a la ISJ y levantaron medidas.

Aunque mas temprano expresaron que no aceptarían una canasta de la ISJ que no fuera cercana o de 3 mil pesos uruguayos, los beneficiarios del Programa Oportunidad Laboral de Ciudad del Plata -que el miércoles se habían declarado en preconflcito– agradecieron a la comuna por la decisión de acceder a su pedido y le solicitaron que haga los «máximos esfuerzos» por alcanzar ese valor.

Fue a través de un comunicado que emitieron en horas del mediodía, en el que también dieron cuenta de su decisión de dejar sin efecto medidas que habían anunciado, como una movilización hacia San José de Mayo y paros sorpresivos en sus lugares de trabajo.

En el escrito, los beneficiarios manifiestan que ven «con buenos ojos» el pedido de aval que el Ejecutivo hizo a la Junta Departamental para proceder a la entrega de las canastas y solicitan a la comuna los «máximos esfuerzos» para lograr que el valor de su contenido llegue a $ 3 mil.

«A los vecinos y vecinos les hacemos llegar nuestro agradecimiento por el apoyo brindado en todos estos días de reclamos. A los compañeros que no estaban de acuerdo si se llegaban a tomar medidas, no tenían porqué hacerlas, pero tengan claro que se iban a beneficiar de nuestra lucha. Como quedó demostrado en la canasta del Municipio, la cobraron todos los que no estaban de acuerdo también», remarcaron.

Asimismo, aseguraron que seguirán «denunciando públicamente lo que veamos que está mal o cualquier derecho vulnerado, como el faltante de agua fría potable, protector solar y baños con estos intensos calores, como el extravío de nuestra solicitud (de canastas) en el Municipio».

Finalmente, señala que dejan «sin efecto la movilización a San José, paros sorpresivos o cualquier otra medida. Esperamos ansiosos la canasta que será una ayuda más para nuestros hogares. Nos quedamos con la enseñanza de (que) si nos unimos y nos organizamos, se consiguen logros», concluyeron.

