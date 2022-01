El tener un iPhone en China es una falta de respeto al igual que sinónimo de pobreza, aunque sorprendente es cierto, y te explicamos por qué es así.

En China tener un iPhone es sinónimo de pobreza y grosería.

Una de las cosas más curiosas e interesantes que te puedes encontrar de países orientales como China es la cultura, pero esto no implica solamente tradiciones, y que va mucho más allá, lo cual incluye también a las empresas, y Apple no es muy bien recibida, y a continuación te explicamos por qué es así.

A pesar de Apple es el líder en ventas de prácticamente todo el mundo occidental, en China no es muy bien tomado, ya que esto es sinónimo de poca educación y bajo conocimiento sobre la tecnología, ya que no es un secreto que las prestaciones de un iPhone no son tales como para los precios que manejan.

¿Por qué tener un iPhone en China es malo?

Según conteos y estadísticas que han presentado varias empresas chinas, las personas que utilizan iPhone dentro del país se pueden colocar entre la población de 18 a 34 años que solo posee un certificado de escuela secundaria, al igual que sus ingresos mensuales llegan solamente a los 3000 yuanes o 430 dólares.

Por el lado contrario tenemos a Huawei, el cual ha tenido bastantes problemas con algunos países orientales, principalmente con la sede de Apple, los usuarios de Huawei en China se pueden colocar entre la población de 24 a 34 años con un diploma universitario e ingresos mucho mayores que van desde los 5000 a los 20000 yuanes, es decir entre 720 y 2900 USD.

Las empresas sedes de China son las que se encuentran en los primeros lugares de popularidad de smartphones, ya que Huawei, Xiaomi Oppo y Vivo captan hasta el 80% de la clientela china en total, mientras que Apple llega solamente a tener alrededor del 9%.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

La razón de esto podría ser debatible, pero no es un secreto que desde hace tiempo ha habido problemas entre China y estados unidos por temas comerciales, lo cual podría hacer que China se esfuerce en hacer que el gigante estadounidense tenga menos ventas.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

robotina.us