“Puede llegar a ser riesgoso para el deporte en sí”, dijo Carolina Pistón.

Pasan los días y sigue sin haber una solución a la problemática de desborde que se da en el skate park del Parque Rodó, espacio que es utilizado por muchos niños que no practican skate, poniendo en riesgo la integridad física tanto de ellos como de quienes sí desarrollan la disciplina.

En las últimas horas el edil del Partido Nacional, Marcelo Pianzolla, planteó la posibilidad de cercar la pista, idea que le habría sido transmitida a varios jerarcas de la Intendencia, entre ellos la directora de Deportes, Carolina Pistón.

“La solución que veíamos y que compartimos es que se pudiera cercar ese espacio con una cerca de un metro por ejemplo, como hay en la pista que está al lado de los autitos a control remoto, con una porterita que simplemente sea abrir y entrar, lo cual ya impediría que los niños chicos por si solos pasaran”, expresó Pianzolla en diálogo con emisora Principal.

Por su parte, en comunicación con la misma radio, Carolina Pistón dijo: “personalmente no me parece lo adecuado (cercar la pista de skate) porque puede llegar a ser riesgoso para el deporte en sí”. No obstante aclaró que “todo está en estudio» y que «no se ha descartado nada”.

PUBLICIDAD

“Tenemos que empezar por otra cartelería que dé más información, conversar con la gente, hacer un trabajo social de explicar que eso es un espacio para el skate”, manifestó la directora de Deportes.

Pistón destacó que “es una pista muy buena, no es una pista cualquiera, es una pista que fue pensada, estudiada y hecha. Está espectacular para que se pueda practicar un buen desarrollo de esa disciplina”.

PUBLICIDAD