Es en comparación con el año anterior.

El Centro Comercial e Industrial de San José realizó un relevamiento para medir el comportamiento de las ventas en las Fiestas Tradicionales 2021 (Navidad, Fin de Año y Reyes).

Metodología

La institución envió una encuesta online a sus socios, relacionados a los siguientes rubros:

-Bazar / Jugueterías / Papelerías.

-Indumentaria, vestimenta y calzado.

-Informática, electrónica y electrodomésticos.

PUBLICIDAD

-Alimentos y bebidas / Panadería / Confitería / Supermercados.

Se compararon las ventas desde el 20 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022, respecto del 20 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021. Además se realiza una ponderación por tamaño de empresa (personal ocupado), para poder considerar la proporción del mercado que representa cada empresa.

Aclaración: Si bien la encuesta se envió a los cuatro rubros mencionados, se obtuvo muy pocas respuestas en el rubro Bazar y Jugueterías no resultando una muestra representativa, por lo tanto los resultados que se presentan a continuación no cuentan con el comportamiento de este sector en particular.

PUBLICIDAD

El desempeño no fue el mismo en cada rubro.

Con una muestra de 30 comercios de los rubros mencionados, representando todos ellos un total de 240 personas ocupadas, los resultados indican que las ventas en estas fechas comerciales aumentaron 2,6% respecto al año anterior en términos reales (sin tener en cuenta la inflación).

Los resultados fueron particularmente distintos según el rubro relevado. El rubro de Electrónica y Electrodomésticos presentó una disminución de sus ventas en términos reales del -2,8%, principalmente debido a la caída de ventas en productos informáticos y electrónicos. Los comerciantes de este sector expresaron que la demanda de productos informáticos que experimentaron en pandemia probablemente debido al confinamiento, comenzó a disminuir en los últimos meses. A esto se agrega el efecto negativo de la inflación, que en este rubro particular fue del 19,2% interanual.

El sector de Alimentos y bebidas (Panaderías, Confiterías, Supermercados) también presentó una disminución de sus ventas en términos reales del -2,9% respecto al año anterior. En general las empresas tuvieron un repunte de sus ventas en términos corrientes, pero al quitarle el efecto de la inflación (6,5% interanual) la variación resulta negativa. En otras palabras, el rubro presentó un aumento de precios que no va acompañado de un aumento en la cantidad de unidades vendidas

Por último, el sector que apuntaló las ventas en estas Fiestas fue el rubro de Vestimenta y Calzado, que en esta oportunidad presentó un incremento del 24,2% en términos reales respecto al año anterior.

Productos más demandados

Los productos alimenticios más demandados fueron bebidas, refrescos en general, y asado. En lo que refiere a indumentaria y calzado, los productos más vendidos fueron vestidos y remeras de hombre.

Navidad fue la fecha con mayores ventas.

En esta oportunidad se preguntó a los encuestados, en cuál de las 3 festividades relevadas la empresa experimentó un mayor nivel de actividad. La mayor cantidad de respuestas indicaron que Navidad fue la fiesta en que obtuvieron mayores niveles de ventas.

Expectativas empresariales para esta fecha

Ante la pregunta “¿Se ha logrado cumplir con las expectativas que se mantenían previamente en términos de ventas para esta fecha?” el 47% de los encuestados respondieron que “si”, es decir, las ventas realizadas estaban dentro de sus expectativas, otro 37% respondió que “no”, las ventas realizadas no alcanzaron sus expectativas, y un 16% respondió que las ventas estuvieron muy por debajo de sus expectativas previas. A nivel de rubros, la mayor cantidad de respuestas positivas se registró en empresas del rubro Indumentaria y Alimentos y bebidas, mientras que aquellas empresas que no lograron cumplir sus expectativas previas pertenecen al rubro Electrónica y Electrodomésticos, y algunas empresas de Alimentos y bebidas.