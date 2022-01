Había varias denuncias.

La Dirección de Bienestar Animal de Rocha incautó tres perros en la zona de Antoniópolis, tras varias denuncias de vecinos por ataques.

Funcionarios del área de Bienestar Animal de la Intendencia de Rocha, procedieron al secuestro de tres perros en Antoniópolis. Los animales tenían varias denuncias por ataques en la zona.

El caso, según pudo saber La Paloma Hoy, ya tenía varios capítulos. El pasado 21 de agosto de 2021, una mujer fue atacada por tres perros en Antoniópolis. En ese momento, pasaba un vecino y logró ayudarla subiéndola a su auto. La mujer realizó la denuncia y el dueño de los perros fue notificado por Bienestar Animal y Prefectura e informado de que los perros no podían estar en la playa ni en la calle.

Pese a ello, el 1 de diciembre ocurrió un segundo ataque cuando una señora que estaba en la playa Antoniópolis debió meterse al mar para protegerse y, aun así, sufrió lesiones por parte de los perros que fueron constatadas por un médico.

Luego del segundo ataque, tanto desde Bienestar Animal como Fiscalía, analizaron la situación de los perros y, debido a que el dueño no los entregaba voluntariamente, se hizo un oficio a la fiscal subrogante pidiéndole la orden de allanamiento: “se armó un evento con las mordeduras, las notificaciones y salió el allanamiento”, explicó Elizabeth Decuadra, inspectora de Bienestar Animal de la Intendencia de Rocha.

El 1 de febrero el responsable de los canes deberá ir a Fiscalía a declarar por desacato ya que “se lo notificó por la Ley 18741 y no acató”, sostuvo Decuadra.

Bienestar Animal pediría que se aplique multa al responsable.

Otro capítulo

Los perros implicados son de raza: un gran danés, un American Staffordshire terrier -de aspecto similar a un pitbull- y una Dogo. Por el momento, los tres están bajo la tutela de Bienestar Animal. “La idea no es quedarnos con ellos sino ponerlos en adopción”, puntualizó la inspectora, quien agregó que estas situaciones tiene la otra parte afectada. “Vemos la otra cara del problema, sabemos todos que la gente debe andar tranquila y no amenazada por perros que puedan atacar. Pero cada perro tenía una dueña, que eran las hijas de la persona responsable, pero los ves ahora a los tres perros encerrados y te hace pensar que el animal no está bien ahí. Hay que trabajar con los dueños, con la Justicia, que es quien apoyó para que se sacaran los animales, que era los primero y urgente que había que hacer, pero ahí no termina la situación, porque no podemos llevarnos los perros y encerrarlos, hay que ver también que es lo mejor para los perros”, afirmó.

Decaudra aseguró que “los vecinos pidieron que los perros se retiraran y están en su derecho. La familia nos dijo que, por el momento, no pueden cercar el predio”. Sin embargo la idea -según Decuadra- es que regresen con la familia. “Deben ver cómo y dónde los pueden llevar de manera separada para que ellos puedan tener una calidad de vida buena y que estén con personas que los quieran, porque no tenemos dudas que la familia los quiere”.

Mientras tanto el propietario de los animales se expresó en las redes:

“Vivo en Antoniopolis desde que tengo uso de razón, tengo 56 años en ese tiempo me han robado más de veinte veces motos, bicicletas, bueno en fin, millones de cosas. Ante las denuncias han venido máximo dos funcionarios cuando vinieron. Hoy me levanto con la novedad de tener en casa tres móviles de Prefectura, uno policial y otro de la Republicana fuertemente armados para incautar tres perros míos con una denuncia en agosto por un incidente. A partir de ahí han estado atados u con bozal entre otras medidas. También hoy estaba la prensa antes de llegar los efectivos. Ojala que empleen el mismo dispositivo para combatir el delito u a los delincuentes. Francisco Andrés Araujo Izaguirre”. / Fuentes: La Paloma Digital – La Paloma Hoy