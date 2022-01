Si sos fan del budín de zanahoria (como cualquier persona de bien) esta receta fácil te va a alegrar la vida!

Ingredientes

Rinde un budín de zanahoria grande

2 tazas de harina 0000

1 1/2 taza de azúcar rubia

1 taza de almendras tostadas (o el fruto seco que más te guste)

1 taza de pasas de uva sin semillas

1 taza de aceite neutro

4 huevos

2 1/2 tazas de zanahoria rallada

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

1 cucharada de polvo de hornear

2 cucharaditas de canela

1 pizca de nuez moscada molida (opcional)

1 cucharadita de jengibre en polvo (opcional)

Extracto de naranja (o de vainilla)

Ralladura de 1 naranja

Jugo de 1 naranja

Paso a paso

súper fácil!

Batir los huevos con el azúcar hasta llegar al punto letra. Es decir que puedas levantar el batidor y formar una letra sin que se deshaga fácilmente. Agregar a esta preparación el aceite neutro (puede ser de maíz o de girasol) en forma de hilo mientras se van haciendo movimientos envolventes. Tamizar los secos y sumarlos a la mezcla, mezclar bien sin que queden grumos. Sumar la zanahoria rallada, el extracto de naranja (puede ser extracto de vainilla también!), los frutos secos picados groseramente, las pasas de uva, la ralladura y el jugo de la naranja. Precalentar el horno a 170°C. Poner la mezcla del budín de zanahoria en una budinera enmantecada y enharinada y cocinar por 50 minutos o hasta que al introducir un palillo de brochette salga seco. Desmoldar y dejar enfriar, luego glasear y decorar con almedras y ralladura de naranja. Listo! Podés hacer un té o un caféy tenés la merienda ideal!

Merengue francés

Ideal para acompañar el budín de zanahoria

Ingredientes

2 claras de huevo, 80 gr de azúcar común, una gotita de limón.

Paso a paso

Batir las claras a punto nieve con la gotita de limón, una vez que las claras hayan triplicado su volumen ir sumando el azúcar de a poco. Seguir batiendo hasta que se forme el merengue y esté firme. Se supone que para saber que el merengue está hay que dar vuelta el bol sobre la cabeza, no amigos. No lo hagan. No queremos tener que limpiar el desastre! Aparte para que tanto lío si también pueden darse cuenta levantando el batidor. Si el merengue no cae, ya está listo.

Servir junto con el budín de zanahoria y a disfrutar de la merienda!

