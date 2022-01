El presidente pidió acordarse de los tamberos que son los que “le tiran la teta a la vaca todos los días”.

El sindicato de la industria láctea se movilizó este martes de mañana en San José, ante la visita del presidente Lacalle Pou a la inauguración de la nueva planta de Conaprole en Ciudad Rodríguez.

El presidente llegó minutos antes de la hora 9 y tras bajar del auto caminó hacia donde estaban los dirigentes sindicales con la manifestación.

Luis Goichea, del sindicato de la industria láctea y de Conaprole, le entregó una carta a Lacalle Pou y le enumeró los reclamos que contenía.

«Tenemos un enojo muy grande porque no fuimos ni informados ni invitados a la inauguración», le dijo Goichea a Lacalle Pou.

El dirigente aseguró luego que tras «varios años de crecimiento» de la industria láctea, el salario de los trabajadores «ha caído» y se plantea una recuperación «a cuatro años».

El presidente comentó que la industria láctea viene de «seis años de baja» y que recién «el año pasado subió un poco».

Goichea insistió en que debido a la situación de la industria «salarialmente no debería haber afectación».

Lacalle Pou señaló entonces “y los tamberos también, que ganan muy poco y están cerrado tambos y son los que le tiran la teta a la vaca todos los días”.

En otro punto de la conversación, el dirigente sindical le dijo al presidente que no están de acuerdo con la Ley de Urgente Consideración (LUC) y que por eso trabajarán a favor del Si para derogar 135 de sus artículos en el referéndum del 27 de marzo.

En ese punto el mandatario respondió: «no estoy de acuerdo con el Si pero está buena lo de Torres García», en referencia a las remeras que llevaban los manifestantes con un diseño inspirado en el pintor uruguayo creador del Constructivismo.

Al final, cuando Lacalle Pou ya se despedía de los trabajadores, vio que en un cartel decía «hipócrita». «Hipócrita no, hipócrita no, si no no estaría hablando con ustedes», comentó.

Luego el presidente caminó hacia el ingreso de la planta industrial y mientras esperaba el auto que lo llevaría hacia el interior del complejo comentó con los periodistas: «Hay que dialogar, siempre hay que dialogar». / Fuente: Subrayado

Carta de FTIL al presidente Luis Lacalle Pou