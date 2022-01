De haber un caso solo confirmado en un grupo no se deberá realizar «testeo ni cuarentena».

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un nuevo protocolo de cara al inicio de clases previsto para el 7 de marzo.

La cartera redactó una serie de recomendaciones para cuando se esté frente a la detección de un caso confirmado, la detección de dos o más casos sin nexo epidemiológico y frente a la detección de dos o más casos confirmados de Covid-19 en una misma aula con nexo epidemiológico.

El ministro Daniel Salinas se refirió este jueves a las recomendaciones de la cartera que dirige. En ese sentido indicó que parecía oportuno «asegurar la máxima asistencia presencial de los niños a clase». Y agregó que les parecía «fundamental la no discriminación entre niños vacunados y no vacunados». «Nosotros recomendamos fuertemente la vacunación de niños entre 5 y 11 años así como de 12 a 17 pero eso no va a significar ningún camino de obstaculización de la presencia en clase, no se van a segregar grupos de vacunados y no vacunados, todos son la misma sociedad y compartimos los riesgos», indicó.

CASO 1

Para el primero de los casos, Salud Pública estableció que ante la aparición de un caso en un centro educativo “no debe abordarse como una comunidad cerrada a menos que se identifique la aparición de un brote”. La cartera aclaró que brote es la “aparición de dos o más casos confirmados en un tiempo y espacio reducido con nexo del caso confirmado”. Con un caso confirmado no hay recomendación de “testeo ni cuarentena” para el resto de los contactos del caso postivo.

CASO 2

En el caso que haya dos o más casos positivos en un centro educativo sin nexo epidemiológico “los contactos identificados del caso, no tendrán recomendación de testeo ni cuarentena, independientemente de su estado vacunal, debiendo realizar auto monitoreo de síntomas con consulta inmediata ante la aparición de sintomatología compatible con COVID-19”.

CASO 3

Frente a la ocurrencia de dos o más casos confirmados con nexo entre ellos es recomendable realizar “test antígeno” a quienes hayan tenido contacto. “En caso de ser positivo deberá considerarse caso confirmado e iniciar medidas de aislamiento”, agregó el MPS.

La duración de la cuarentena será de 7 días en caso que se esté completamente vacunado. “Si no está vacunado o lo está incompletamente será de 10 días en asintomáticos y 14 días en sintomáticos”.

Si el resultado del test antígeno es negativo, en tanto, se deberá realizar a los cinco días de la última exposición un test Rt-PCR. “Si el mismo resultara positivo, se considerará caso confirmado debiendo seguir las recomendaciones de su prestador”, explicó el MSP y agregó que “todo contacto que aguarde resultado de Test para SARS-COV-2 deberá permanecer en domicilio hasta tener resultado y la indicación de su prestador de salud”. / Fuente: Subrayado