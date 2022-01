Entienden que “las autoridades y la gente de las ciudades tienen que ver más de cerca esta tragedia que sufren los productores y sus animales a diario”.

Productores ovinos de todo el país se movilizarán este viernes desde la hora 16 frente al Palacio Legislativo para partir luego a la Plaza Independencia. Lo harán exhibiendo ovejas mordidas por perros, un problema acuciante que desde años los tiene a maltraer, causando pérdidas económicas millonarias.

La convocatoria que circula en redes sociales y por WhatsApp entre los productores dice: “Y llego el momento que nadie quería!!, hacer cientos de km con ovejas mordidas por perros hasta Montevideo, no nos queda otra, no se puede más!!!, las autoridades y la gente de las ciudades tienen que ver más de cerca esta tragedia que sufren los productores y sus animales a diario, gastaremos tiempo y dinero en ir, pero no queda otra”.

