Los Tucu Tucu: Mesa de Diálogo es «inexistente».

A través de un comunicado que emitió en las últimas horas, y luego de un accidente sufrido por un veraneante, el colectivo Los Tucu Tucu volvió a reclamar la construcción de bajadas en la zona de Arazatí.

A través de sus redes sociales, el colectivo dio cuenta de la recepción de un mensaje y fotos enviados por un veraneante que sufrió una caída al intentar acceder a la costa.

«Hoy vine a Arazatí y como las condiciones para bajar a la playa no son las mejores me maté de un porrazo. No fue nada grave, pero porqué tenemos que poner en riesgo nuestra salud para poder disfrutar de un lugar de acceso público?» se preguntó el veraneante en el citado mensaje.

«Esta agrupación -señaló Los Tucu Tucu- quiere enterar a todos los que visitan Arazatí que lo hemos planteado y denunciado en prensa, reuniones de Mesa de Trabajo y en todos los ámbitos que hemos transitado hasta el día de hoy».

«Hace años que venimos denunciando la forma que tenemos para bajar, mucha gente se ha caído y lastimado y otras directamente quedan sin poder bajar», añadió.

«Es únicamente por no tener acceso público e inclusivo para todos! ¿Quiénes son los responsables?» se preguntó Los Tucu Tucu.

Silvana Fernández, referente del colectivo, aseguró que el trabajo de la Mesa de Diálogo conformada en el ámbito de la Intendencia para promover el desarrollo turístico de Arazatí es «inexistente».

«No hacen nada. Nos prometieron bajadas y ni siquiera escriben al grupo» denunció, en alusión al grupo de WhatsApp del que forman parte los integrantes de la Mesa.