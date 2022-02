Por la misma causa hay 50 internados.

La Fiscalía General San Martín de Argentina informó que “circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad”, que ha provocado “siete fallecimientos y al menos una docena de internaciones de altísima complejidad por las secuelas de su consumo”.

“Se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten un comportamiento positivo con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar de su salud”, expresó la fiscalía en un comunicado de prensa.

De todas maneras, horas después de este comunicado y en declaraciones al canal noticioso TN, el fiscal general del departamento bonaerense de San Martín, Marcelo Lapargo, afirmó que hasta ahora hay nueve fallecidos confirmados, aunque «puede ser que sean doce», tal y como publican diversos medios locales. «Es un hecho gravísimo para la salud pública (…). No sabemos hoy con qué está adulterada. Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que alguien la ha incluido (la otra sustancia) intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo», aseveró Lapargo.

La agencia de noticias AFP informa sobre 12 fallecimientos por esta causa. / Fuentes: AFP – Montevideo Portal