Del 10 al 14 se podrán presentar recursos.

Un total de 84.021 personas del departamento se encuentran habilitadas para votar en el referéndum sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, previsto para el próximo 27 de marzo, de acuerdo a lo confirmado por la Oficina Electoral de San José.

La cantidad podría tener alguna ligera variante, en función de los recursos que los ciudadanos puedan llegar a presentar entre el 10 y el 14 de febrero por entender que no fueron incluidos en el padrón o, por el contrario, considerar que no corresponde que estén. No obstante ello, no se espera que el número pueda tener modificaciones sustanciales.

Dorys Muñiz, secretaria de la Oficina, informó que en próximos días se comenzará a trabajar en la convocatoria a los funcionarios públicos y escribanos que integrarán las mesas receptoras de votos. Muñiz dijo que, mientras tanto, se reciben inscripciones de voluntarios. Quienes lo deseen, pueden hacerlo haciendo clic aquí.

Como fuera informado, para la instancia funcionarán 238 circuitos en el departamento de San José, 183 urbanos y 55 rurales. San José de Mayo será la ciudad con mayor cantidad de mesas, 84, seguida por Ciudad del Plata con 50 y Libertad con 23.