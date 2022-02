Para compensarlos por su trabajo, les regaló un estadía en un hotel de lujo con todo pago. El próximo viaje será a Brasil.

Hay jefes y jefes, pero como el de la empresa paraguaya SF Maquinarias no hay prácticamente ninguno.

Sebastián Sánchez, fundador de la compañía de alquiler, venta y reparación de maquinaria de construcción, terminó el 2021 regalándole a sus empleados una agradable estadía en un hotel de lujo para compensarlos por su trabajo.

El empresario ahorró durante un año para llevarse de vacaciones a los quince empleados de la empresa para que pudieran desconectar durante unos días en un hotel de cinco estrellas en Perla del Sur. Con gastos pagados, por supuesto.

A fin de año, el dueño de la empresa les regaló una estadía en un hotel 5 estrellas. Foto: Facebook SF Maquinarias

Siempre preferían hacer horas extra

Fabiola Colnago, la esposa del generoso jefe, le comentó al diario Extra de Paraguay que las vacaciones que ahora se viralizaron fueron un gesto para reconocer la labor de estos empleados, que llevaban tiempo sin descanso ya que preferían hacer horas extra.

“Siempre que se les daba sus vacaciones preferían trabajar para ganar un adicional y no descansaban, no viajaban y no pasaban ese tiempo con sus familias«, explicó Colnago. Además, son personas que no habían viajado demasiado, precisamente, por necesitar trabajar tantas horas.

El equipo de SF Maquinarias posteó esta experiencia en su perfil de Facebook y los medios internacionales se hicieron eco de la generosidad de Sánchez, ya que es muy poco habitual que los jefes tengan gestos de este tipo hacia sus empleados, que al fin y al cabo son los que hacen que la empresa vaya bien.

El próximo, a Brasil

Durante esos dos días de descanso bien merecido, cada uno de los empleados de la empresa disfrutó de las comodidades de un hotel cinco estrellas, de la playa y además de algunos sorteos que se prepararon especialmente. «Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen», sostuvo Fabiola.

Al parecer, como ha dejado entrever Colnago, este viaje a una de las zonas costeras de Paraguay podría ser el primero de muchos otros desplazamientos. Al menos, se hará uno más, esa es la intención. El destino sería Brasil y no se limitaría a los empleados, sino que también irían sus familiares.

La idea es organizar ls próximas vacaciones en Brasil. Foto: Facebook SF Maquinarias

Y el caso contrario…

Un caso sorprendió en las redes sociales. Una joven de 18 años contó que renunció a su trabajo luego de vivir una situación verdaderamente fea. Su jefe, al día siguiente de darle las condolencias por la muerte de su madre, la contactó por SMS para hacerle una pregunta absolutamente insensible. El relato circuló en redes sociales.

«Hey, me enteré del fallecimiento de tu mamá. Lo siento mucho. No puedo imaginar cómo te sentirás. Hazme saber si necesitas algo, estoy aquí para ti», escribió aquel día, a principios de enero, a las 19:42.

Al día siguiente, a las 7:25, volvió a contactarla por SMS. Esta vez no hubo palabras de aliento para la joven, sino que todo lo contrario: «¿Hey, te sientes lo suficientemente bien como para volver a trabajar hoy, no?», le consultó, sin haber tomado en cuenta el estado de ánimo de ella.

«Les avisé todos que yo iba a renunciar. Mi exjefe era totalmente insensible». A raíz de su posteo, los usuarios la apoyaron: «Hiciste lo correcto», opinó una tiktoker.

Con información de La Vanguardia. / Clarín