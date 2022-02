«Lejos de cercenar derechos, es consolidar derechos», aseguró.

“La gente siente que en seguridad está mejor, pero si bajamos el brazo, volvemos a la situación anterior y no es bueno para la sociedad. Detener el cambio en seguridad no es bueno para nadie”, dijo el ex presidente de la República Julio María Sanguinetti(1985-1990 y 1995-2000), en referencia a los artículos de la Ley de Urgente Consideración ( LUC), informó Subrayado.

Entrevistado en el programa Arriba Gente de canal 10, el actual secretario general del Partido Colorado aseguró que “se interrumpió la escalada del delito” y que Uruguay “salió del eslabón mundial del narcotráfico”.

“El narcotráfico no se va a erradicar en un día, lo importante es salir del eslabón mundial”, agregó Sanguinetti.

PUBLICIDAD

En cuanto a la imposibilidad de reducir penas por trabajo y estudio en delitos muy graves, el ex mandatario aseguró que se trata de algo “lógico”. “Es lógico que en los delitos más graves se cumpla la pena. Es el uso normal de la potestad del Estado para proteger a la sociedad”, indicó.

TRABAJO Y HUELGA

“El derecho a la huelga es constitucional, el derecho al trabajo también. Las organizaciones sindicales entienden que un trabajador que quiere trabajar no puede entrar en una huelga. Eso es vulnerar los derechos”, dijo Sanguinetti consultado sobre los cambios que introduce la LUC en la aplicación de la huelga como herramienta de protesta sindical.

PUBLICIDAD

El derecho de huelga está absolutamente respetado. Los derechos se equilibran. Ningún derecho es ilimitado, ni el derecho a la vida, por eso está la legítima defensa, por ejemplo”, apuntó. “Lejos de cercenar derechos, es consolidar derechos”, aseguró.

EDUCACIÓN

Sanguinetti también fue consultado sobre los cambios que introdujo la LUC en los organismos de conducción de la educación y la eliminación de la representación sindical en los Consejos de Primaria, Secundaria y UTU.

“La voz gremial es importante que se exprese en el órgano rector de la educación, donde se discuten los planes”, dijo Sanguinetti en referencia a que los sindicatos mantienen representación en el Codicen.

“La administración es otra cosa. Por eso se pasó de Consejos con un peso excesivo de las gremiales, que se demostró, a una dirección” unipersonal, agregó. / Fuente: Subrayado