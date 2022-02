«Hacían prensa y si te he visto no me acuerdo», dijo.

El ex intendente de San José y actual titular del Ministerio de Transporte, José Luis Falero, elogió la forma en la que las diferentes autoridades del gobierno nacional toman contacto con la población y, como contrapartida, criticó los Consejos de Ministros realizados por las administraciones del FA en el interior del país.

Fue en el marco de la Convención Departamental del Partido Nacional, celebrada anoche en las instalaciones del Club Centenario, y que sirvió para renovar las autoridades de esa colectividad política a nivel local.

Al hacer uso de la palabra, Falero destacó la vocación descentralizadora del actual gobierno nacional y afirmó que el interior el prioridad. «Es muy difícil encontrar un gobierno que esté tan cerca del interior del país. Ustedes verán en las redes, en los distinto medios, día tras día un ministro recorriendo un departamento diferente (…). Ministros, subsecretarios, directores de entes autónomos, legisladores, secretario de Presidencia… Hay un equipo con ganas de cumplir con la ciudadanía que confió en nosotros», afirmó.

Como contrapartida, Falero cuestionó los Consejos de Ministros que las administraciones frenteamplistas realizaban en el interior del país. A su entender, eran «parafernalia. Venían un solo día, hacían prensa y si te he visto no me acuerdo», disparó.