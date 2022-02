En Convención Departamental, defendieron la LUC.

Con la tónica del inicio de la campaña en defensa de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la Convención Departamental del Partido Nacional renovó las autoridades de esa colectividad política.

La instancia se desarrolló en el Club Centenario, y contó con la presencia del secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, y el presidente del directorio blanco, Pablo Ithurralde.

Al abrir la oratoria, Ithurralde hizo una fuerte exhortación a «abonar» la unidad partidaria. Sostuvo que ese factor fue clave para ganar las últimas elecciones y consideró que también será fundamental para convencer a la ciudadanía de no derogar los artículos cuestionados.

Seguidamente, el diputado Ruben Bacigalupe, llamó a la militancia a hacer «el mismo esfuerzo que hacemos en cualquier campaña electoral» para lograr un triunfo el 27 de marzo. Para el legislador, los 135 artículos son «fundamentales para el país». Según Bacigalupe, un «buen resultado» permitirá comenzar a solidificar un segundo triunfo del Partido Nacional en la elecciones del 2024.

El ex intendente y actual ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, aseguró que el referéndum es para ponerle «otro palito en la rueda» al gobierno. Como contrapartida, sostuvo que «reafirmar la ley en todo su articulado» será «defender lo comprometido» por el gobierno durante la campaña. «Nos están probando (…) Si tenemos éxito el 27 vamos a estar mejor preparados para ganar en el 2024 y seguir gobernando por 20 años», aseguró.

El senador Carlos Daniel Camy afirmó que la LUC es una «ley popular» y «de sentido común» y sostuvo que quienes se opone deberán responder «qué es lo que está mal» de los 135 artículos. «¿Está mal hacer más práctico el sistema de adopciones? ¿Está mal establecer el delito de agravio a la autoridad policial? ¿Está mal darle más potestades a la Policía y que pueda tener la facultad de registrar», se interrogó.

Finalmente, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que si la consulta de finales de marzo es un «plebiscito sobre el gobierno, que lo hagan, tenemos que jugar en todas la canchas», disparó. Delgado dijo también que en casi 18 meses de vigencia de la ley no ha sucedido «nada de lo que se decía. No se ha privatizado la educación, no ha habido gatillo fácil. Lo único que cambió fue que los delitos bajaron 20 por ciento», subrayó. Para Delgado, preservar su vigencia en forma íntegra es «defender la voluntad popular porque lo que está en la ley es lo que a gente pidió».

AUTORIDADES. La Convención comenzó con la designación de la intendenta Ana Bentaberri como presidenta del organismo. Posteriormente, y por unanimidad, se aprobó la lista única presentada para renovar la integración de la Comisión Departamental del PN, cuyo primer titular era el actual titular de la colectividad blanca en San José, Pedro Bidegain.

En las próximas horas habrá una reunión para distribuir los cargos, pero ya se sabe que Bidegain seguirá al frente del Partido Nacional en el departamento.