La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería aprobó el pasado viernes una serie de disposiciones en relación a la Fiebre Aftosa, que incluye establecer la vacunación obligatoria de todas las categorías bovinas, entre el 15 de marzo y el 15 de abril de 2022.

Además de la obligatoriedad de la vacunación contra la Fiebre Aftosa en ese período, se resolvió no autorizar eventos de concentración de bovinos (remates feria, exposiciones, etc.) entre el 15 y el 31 de marzo. Por otra parte, están autorizados los eventos con cambio de propiedad que no impliquen movimiento de animales durante este período.

Durante el lapso destinado a la vacunación, podrán movilizarse los bovinos con destino a faena con las vacunaciones de los dos últimos períodos anteriores. A partir del 16 de abril, deberán tener más de 15 días de inmunizados con la nueva vacuna.

Las dosis serán proporcionadas por el MGAP a los titulares que presenten: Declaración Jurada de existencias de DICOSE al 30 de junio del 2021 y Planilla de registro de utilización de productos veterinarios actualizada (Planilla de control sanitario).

Al momento del retiro de las dosis, es necesario tener elementos apropiados para que las vacunas no pierdan la cadena de frío y por ende su efectividad, esto es, conservadora con hielo o refrigerante en cantidad suficiente. / Fuente: MGAP

