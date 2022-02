Así lo indica la última encuesta de Equipos Consultores.

Al terminar enero, Equipos Consultores volvió a preguntar a los uruguayos qué votarían en el referéndum que propone derogar 135 artículos de la LUC.

El 41% de los uruguayos afirmó que votaría por “mantener” los 135 artículos de la LUC que se propone derogar en el referéndum, y 31% por “derogarlos”. Además, un 1% afirma que votará “en blanco”, 1% “anulado”, y 26% está indeciso, según la última encuesta de Equipos Consultores de intención de voto hacia la consulta popular del 27 de marzo.

Como el voto en blanco se suma al “No”, la opción de mantener los artículos reuniría 42% de las preferencias, detalló el director de Opinión Pública de Equipos, Ignacio Zuasnabar este lunes en Subrayado.

Los resultados han oscilado significativamente en los últimos meses. En agosto o diciembre, la intención de voto por el “Sí” y por el “No” estaba prácticamente empata. Mientras que en noviembre o enero, las opiniones se inclinaron más hacia el “No”, por mantener los 135 artículos.

“Esta volatilidad en las preferencias es un reflejo de que la estructura de opinión de fondo no es sólida. Esto no llama la atención en un contexto en el que una parte importante de la población reconoce no estar plenamente informada sobre el tema”, indica el análisis de Equipos.

Cuando se pregunta a los votantes del “Sí” y del “No” si su preferencia es firme o si podría llegar a cambiarla, un 9% reconoció que su decisión podría modificarse. Por tanto, el verdadero electorado en disputa alcanza al 35% de la población (26% indeciso “puro”, y 9% orientado hacia alguna de las opciones, pero con posibilidad de cambio).

En resumen, al terminar enero el “No” tiene una ventaja sobre el “Sí” pero, en un escenario de alta indecisión y alta volatilidad de las preferencias, el escenario está aún abierto. Las campañas electorales recién están comenzando a cobrar intensidad y es esperable que, a medida que las mismas avancen, se acelere el proceso de decisión de los electores que aún no han tomado partido, afirma Equipos.

El 71% de la población cree que el referéndum es “de gran importancia para el país y su futuro”, mientras que un 23% de los uruguayos opina que “es un tema secundario que no tiene demasiada importancia”. Más allá de la opinión mayoritaria, alrededor de uno de cada cuatro considera que la instancia es poco relevante para el país y su futuro.

Desde un punto de vista instrumental, este segmento representa desafíos importantes para la elaboración de campañas políticas y estrategias de comunicación. Desde el punto de vista del análisis de opinión pública, la existencia de este núcleo refuerza la idea de un escenario abierto, volátil e incierto, y permite abrir la hipótesis de que pueda permanecer así, incluso hasta el mismo 27 de marzo, concluye Equipos.

FICHA TÉCNICA:

Los datos provienen de la última encuesta regular de Equipos Consultores, realizada con las siguientes características:

• Fecha de realización: 26 de enero al 1 de febrero de 2022.

• Método: encuesta a través de telefonía celular.

• Universo: personas de 18 años y más en todo el territorio nacional (urbano y rural).

• Selección: probabilística mediante RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final.

• Tamaño muestral: 500 casos efectivos.

• Margen de error máximo: 4,3% dentro de un intervalo de confianza del 95%.

• Ajustes muestrales: por región, nivel educativo, sexo, edad, voto anterior y condición de ocupación.

• Preguntas aplicadas:

“En este referéndum se votará SÍ, para derogar los 135 artículos, o NO, para mantener los 135 artículos. En principio, ¿Ud. qué votará?” (Categorías de respuesta: 1. Votará SÍ, para derogar los artículos; 2. Votará NO, para mantener los artículos; 3. En blanco; 4. Anulado; 5. NS/NC).

(Aplicada a respuestas 1 a 4 en pregunta anterior) “¿Ud. diría que su voto está completamente decidido, o que tiene algunas dudas y podría modificar su decisión? (Categorías de respuesta: 1. Está completamente seguro; 2. Tiene algunas dudas y podría modificar su decisión; 3. NS/NC).

“¿Ud. diría que el Referéndum contra la LUC es un tema de gran importancia para el país y su futuro, o que es un tema secundario que no tiene demasiada importancia?” (Categorías de respuesta: 1. Es un tema de gran importancia para el país y su futuro; 2. Es un tema secundario que no tiene demasiada importancia; 3. NS/NC). / Fuente: Subrayado