Afirman que es una “movida política”.

Un grupo de beneficiarios del Programa Oportunidad Laboral de Ciudad del Plata, respaldó al coordinador que ayer fuera denunciado públicamente -y declarado persona no grata- por malos tratos, por el club Delta Juniors.

Al respecto, anunciaron que en las próximas horas presentarán una carta ante el Municipio para dejar sentado su apoyo.

En un audio al que accedió San José Ahora, una beneficiaria que se identificó como «una jornalera de uno de los grupos» a cargo del coordinador denunciado, aseguró que «jamás nos maltrató» y que «por el contrario» siempre ha sido una excelente persona» que «nos ha ayudado en lo que ha podido».

«Ha sido una persona que ha estado ahí para nosotros, que nos la puesto recontra fácil, que nos ha facilitado muchas cosas (…). No sé de dónde salió todo eso que pusieron, que quiero dejar en claro que es totalmente falso», afirmó.

La beneficiaria dijo también que el concejal Richard Mariani la consultó sobre lo ocurrido y que «me quiso inducir a decir cosas que no pasaron, que el hombre me maltrató, y a mí jamás me maltrató».

Para la trabajadora, el episodio es «una movida política» de la que «nos tienen que dejar afuera porque somos laburantes (…). Lo único que está consiguiendo Mariani es que no se repitan los ‘jornales’. Muchos lo están aplaudiendo y lo que está logrando es que se terminen» en referencia a la intención de los beneficiarios que se extiendan todo el año.

PUBLICIDAD

Por último, manifestó que en las próximas horas «se va a presentar una carta en el Municipio, firmada por toda la cuadrilla, porque (el coordinador) merece nuestro respaldo y no merece lo que le están haciendo, injustificadamente», concluyó.

Las alusiones a Mariani responden a una nota que, tras la denuncia del club Delta Juniors, el concejal elevó tanto al Municipio como a la Intendencia, solicitándoles que «se tomen las medias pertinentes».

En el escrito, Mariani asegura que «hace tiempo» que recibe denuncias de «un claro abuso de poder, de autoridad y maltrato laboral» por parte del coordinador que, «en varias oportunidades se ha dirigido al personal en forma inadecuada, a los gritos, a los insultos, golpeando puertas».

Afirmó que, según comentarios de los beneficiarios «se va de la zona argumentando recorridas y se va a su casa en horario de trabajo».

Señaló que también «obligó a una operaria a quedarse en su casa cuando no había tenido contacto con ningún caso positivo de COVID» y que «a otra trabajadora planillera» le indicó que no podía cumplir esa función «si no tenía celular».

«También los envía 7 horas a cuidar volquetas para que no se tire basura en los alrededores, lo cual genera problema de violencia con vecinos de la zona que no quieren acatar esas directivas», agregó.

En este marco, aseguró que una trabajadora «renunció por los permanentes maltratos y hostigamientos» y que «hizo llorar» a una «señora mayor diciéndole alcahueta y que no servía para nada por su edad».

PUBLICIDAD

En la carta, Mariani también dice que el coordinador «no permite ir al baño en las 7 horas de trabajo, ni comer ni tomar agua».

«Nos dicen que mantuvo una reunión con el coordinador general (Ángelo Panzardi) lo cual el aseguró que no se iban a repetir estas situaciones, pero nada cambió» indicó el concejal.

Por todo ello, Mariani reclamó tanto al Municipio como a la Intendencia que «se inicie una investigación administrativa» y que «sea apartado de su cargo el coordinador en cuestión hasta resolver la situación».

También solicita que se convoque a una nómina de beneficiarios que proporciona y que, aseguró, «están dispuestos a declarar».

En el tramo final de la nota, Mariani señala que «según cuentan los operarios» el coordinador «se jactaba a los gritos de que él tiene banca política (y que) por eso jamás le harían nada en (la) IMSJ, que él está apoyado por la Sra. Alcaldesa y varios directores de la IMSJ (…)».

En este marco, a última hora de ayer, San José Ahora consultó sobre el caso al secretario general de la Intendencia, Sebastián Ferrero, quien se limitó a responder en un mensaje que la alcaldesa Fonseca «esta trabajando» en el tema.

Posteriormente, este portal tuvo contacto con la alcaldesa, quien dijo que por distintas actividades y compromisos que había tenido durante la jornada no había podido interiorizarse en profundidad de lo ocurrido, lo que procurará hacer en el día de hoy.