Cada vez es más común que a la hora de elegir un lugar para visitar uno chequee las reseñas de usuarios anteriores para comprobar la calidad del servicio. Comentarios divertidos y ocurrentes de clientes y propietarios de locales gastronómicos son compartidos habitualmente en las redes sociales. En las últimas horas se viralizó la particular respuesta del dueño de una pizzería a una mujer que se quejó porque no tenían red wifi.

Muchas veces la gente se dedica a escribir reseñas negativas que no se condicen con la realidad o que directamente son falsas, para perjudicar la reputación de los negocios en los grandes buscadores como Google o Tripadvisor. En este caso, la “no-clienta” dejó una valoración de solo dos estrellas sobre cinco al local. El motivo no fue que la comida estuviera mala o que la atendieran mal sino que el local no disponía de conexión wifi y el propietario no se quedó callado.

El pizzero menos harto de lxs boludxs pic.twitter.com/EmntHOweH1 — Bestiari🔅 (@Bestiario123) January 31, 2022

“No tiene wifi” fue el único argumento utilizado por la clienta, quien le bajó el promedio al restaurante con su calificación de dos estrellas.

Los propietarios de los locales, que se han visto obligados a estar atentos a todo aquellos que se dice de ellos en Internet, muchas veces responden las reseñas injustas o dan su versión de los hechos. En este caso, la respuesta fue contundente: “Somos una pizzería no un locutorio. Si Google permitiera puntuar a gente como usted también, le daría dos estrellas”.

Según explicó, la mujer no probó ninguno de los platos del local y eso debería invalidar su opinión.

El usuario de Twitter @Bestiario123 publicó la reseña, en la que el propietario recuerda a la perfección a la mujer, y la publicación viralizó inmediatamente. En los comentarios, la mayoría de usuarios critican la actitud de las personas que piden wifi en los restaurantes y pidieron referencias de la pizzería para poder visitarla.

