El ex presidente estará el viernes en San José.

El ex presidente Julio María Sanguinetti dijo que el cambio en la gobernanza de la educación previsto por la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue un gesto “absolutamente progresista”.

En entrevista concedida a Radio Universal, el ex mandatario sostuvo que «las gremiales de la educación, encabezadas por FENAPES, son agrupaciones conservadoras, yo diría reaccionarias, resistentes a todo cambio, que no respetan la laicidad, que hacen cuestión de seguir haciendo propaganda adentro de los liceos, y en consecuencia, en la administración. Es bueno que no estén (los sindicatos)», disparó.

Para Sanguinetti «se ha demostrado en Secundaria con FENAPES lo que fue: los abusos, las falsificaciones de horas para no trabajar, el abuso de los dirigentes, la subordinación de los jerarcas que nombraba el CODICEN, que no tenían ninguna fuerza frente a los sindicales porque le ponían 50 tipos en la puerta o le ponían un cartel. ¿Esto significa quitarles voz a los profesores? No. En el CODICEN hay dos representantes electos por los profesores. La voz de ellos está en el lugar donde tiene que estar: en el lugar donde se dan las orientaciones generales, donde se establecen los programas. Luego, en Primaria, Secundaria y UTU se fue a un director general. ¿Para qué? Para que haya una coherencia en la administración y para que administre aquel que responde al a orientación del CODICEN, y no a las agrupaciones gremiales que han sido un factor de retroceso”, agregó.

En este marco, Sanguinetti citó al hoy coordinador por la campaña del Sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC, Esteban Valenti: «podrá encontrar expresiones de Valenti cuando dijo que los mayores enemigos de la Educación Pública son las gremiales de la Educación, porque hacen que la gente más modesta se rompa toda para ir a la escuela privada por la inseguridad, por los paros. Lo dijo él mismo. Él ha dicho lo que yo pienso», concluyó.

Sanguinetti visitará San José el viernes, en el marco de la campaña en defensa de los 135 artículos de la LUC. A las 19 horas encabezará una actividad en la sala de conferencias del Hotel Centro. / En base a Montevideo Portal

