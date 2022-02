Un guardia de seguridad ha sido acusado de cometer actos de vandalismo contra un cuadro del siglo XX tras dibujar ojos en sus figuras sin rostro, en menos de 24 horas desde que empezó a trabajar en la galería.

Un valioso cuadro vanguardista valorado en más de un millón de dólares ha sido objeto de vandalismo por parte de un guardia de seguridad «aburrido» en su primer día de trabajo que dibujó con un bolígrafo ojos en las figuras sin rostro representadas en la obra de arte de una galería rusa.

Se trata del cuadro «Tres figuras» (1932-1934) de la artista Anna Leporskaya, de momento en préstamo de la Galería Estatal Tretyakov de Moscú en la exposición de arte abstracto en el Centro Presidencial Yeltsin de la ciudad de Ekaterimburgo, al oeste de Rusia.

