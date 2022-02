Si se suman agendados, la cifra se eleva a 908.

La primera semana de la campaña de vacunación «Pueblo a Pueblo» contra el COVID-19 en el departamento de San José permitió inocular a 663 personas, según surge de la sumatoria de los datos que a diario fue proporcionando la Dirección Departamental de Salud.

Si a esa cantidad se le suman personas que ya estaban agendadas en Ecilda Paullier, Rodríguez y Rafael Perazza, y que se vacunaron en los lugares en los que se desarrolló la campaña, la cantidad se eleva a 908.

Inicialmente la expectativa de la Dirección era la de llegara unas 4500 personas; el viernes, y a la luz del ritmo que traía la vacunación, su titular, Dr. Juan Atilio, estimó que se llegaría a unas 2000 personas. Finalmente fue algo menos de la mitad de ese número.

PUBLICIDAD

No obstante ello, Atilio ya había evaluado de manera positiva la tarea desplegada ya que cualquiera fuera la cantidad final «estamos hablando de gente que de otra forma, si la campaña no se hubiera realizado, posiblemente no se hubiera vacunado».

La campaña permitió vacunar a niños de entre 5 y 12 años y a adulto con la tercera dosis. Para la segunda semana se evalúa la realización de jornadas de vacunación en diferentes empresas del departamento.