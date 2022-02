Los diputados tuvieron su primer intercambio.

Los diputados Nicolás Mesa (FA) y Ruben Bacigalupe (PN) iniciaron este lunes un ciclo de debates de cara al referéndum del próximo 27 de marzo sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Fue en el programa Sobremesa de Radio 41. Los legisladores prevén instancias similares durante los próximos días en diferentes medios de comunicación.

Tras algunas consideraciones generales sobre la forma en la que el actual gobierno utilizó el mecanismo de la LUC, los diputados intercambiaron en torno a la seguridad y la incidencia de los artículos en las empresas públicas.

En el capítulo referido a la seguridad en particular, Bacigalupe sostuvo que la LUC da mayor respaldo al accionar policial y es «dura con el delito», y consideró que una muestra de ello son los últimos datos del Ministerio del Interior que, en la comparación del 2021 con el 2019, arroja un caída en todos los ilícitos.

Sobre el respaldo a la Policía, el legislador nacionalista dijo que es necesario para que «no solamente corra de atrás sino que también pueda prevenir» el delito. En ese sentido, resaltó la posibilidad de realizar controles: «¿A quién perjudica que le pidan documentación, lo registren o le registren el vehículo? Posiblemente a las personas que cometieron un delito o están pensando en cometerlo. Este conjunto de artículos le hacen bien y mejoran la seguridad», afirmó el representante blanco.

En este marco, rechazó que, como afirmó el senador Oscar Andrade este fin de semana en San José, haya existido un crecimiento de las denuncias por lesiones a personas durante procedimientos policiales. «Eso no es así y cuando ha sucedido algo el Ministerio del Interior ha sido el primero en separar a los responsables. Tampoco ha habido gatillo fácil como se decía. Esta ley lo que hace es respaldar a la Policía para proteger a los ciudadanos», afirmó.

Asimismo destacó que posibiliten el mantenimiento de las penas a los menores cuando cumplen la mayoría de edad o que los privados de libertad por delitos gravísimos no puedan reducir sus penas por trabajo o estudio. «Si (los artículos) se derogan, el país va a retroceder mucho en materia de seguridad, en el que todavía queda mucho por hacer», admitió.

Mesa, en tanto, afirmó que el descenso de los delitos no fue gracias a la LUC sino por efecto de la pandemia. «Estuvo todo suspendido, plazas cerradas, juegos encintados, no se podía caminar por la rambla de Montevideo. Y no es que los delincuentes también hicieran cuarentena, es que naturalmente se reducen sus posibilidades de cometer hurtos o rapiñas porque no hay gente circulando», afirmó.

Por otra parte, el diputado frenteamplista consideró que no es posible que el Ministerio del Interior no admita el efecto de la pandemia, cuando casi todas las carteras sufrieron algún tipo de consecuencia. «Todos hemos escuchado en este tiempo hablar a la ministra de Economía, al ministro de Trabajo sobre cómo ha afectado el empleo, al ministro de Educación, al de Salud Pública. Sin embargo se presenta al Ministerio del Interior como una isla. Claramente, la LUC no es la responsable de la baja de los delitos«, sentenció.

Acerca del respaldo a la Policía, Mesa dijo que es «inadmisible» que se diga que el Frente Amplio no la respalda y que, por el contrario, apoya a la delincuencia. «Es falso» insistió. En ese sentido, dijo que los promotores del «SÍ» promueven la derogación de los artículos referidos a la seguridad porque, entre otras cosas, «perforan el profesionalismo de la Policía».

Sobre eso, cuestionó que se habilite la intervención y el uso de armas a retirados policiales en episodios que puedan considerar delictivos cuando hoy, ante una situación de esas características, tras un llamado al 911 hay trazabilidad sobre todo lo que se actúa. «Queda todo grabado para garantía del funcionario policial y de las personas. Sin embargo ahora un retirado, vestido de civil, si entiende que hay un delito puede intervenir y, por ejemplo, pedir documentos. ¿Cómo se convence a quien se lo solicitan? Por eso es que muchos Policías firmaron para que esos artículos también vayan a referéndum», subrayó.