Es un pan sin gluten: no tiene harina, no es una masa con levadura, etc. Tiene un sabor diferente, que no está mal.

Ingredientes

para 1 pan sin gluten chico (doblar cantidades para un pan de tamaño pan de molde normal)

5 cdas. de semillas de lino

5 claras de huevo

2 cditas. de polvo para hornear

1/2 cdita. de sal de frutas

1 pizca de sal

Receta pan sin gluten: pan de lino, pan sin harina

Moler las 5 cdas. de semillas de lino con mixer o con procesadora. También podés usar directamente lino molido, que se compra en los supermercados. Agregar la pizca de sal, el polvo para hornear y la sal de frutas. Mezclar bien. Unir esta mezcla de lino a las claras, ya separadas de las yemas. Integrar bien. Es importante revolver durante unos 2-3 minutos para que el lino empiece a reaccionar al contacto con el líquido de las claras. Colocar la mezcla en un molde para horno. Si hacés la cocción en horno tradicional son unos 15-20 minutos a 180ºC. Yo, como cuento en el video, hice el pan sin gluten en AirFryer, que cocina con una corriente de aire caliente. Si la tenés, los tiempos son: 10 minutos a 160º y, tras esto, 8 minutos a 180º. Una vez que lo sacás, esperás a que esté tibio y lo desmoldás. ¡Y listo! Ya tenés tu pan casero sin gluten.

