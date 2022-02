“Tenemos todo sin saberlo, no le damos valor”, escribió el efectivo en su Facebook.

Anderson Bressan es un militar que habitualmente cumple funciones en el Regimiento Guayabos del departamento de Artigas, pero que actualmente se encuentra en misión de paz en la República Democrática del Congo.

En las últimas horas Bressan dio a conocer un hecho que se puede considerar como “emotivo”, “triste” o “de superación”, pero que sobre todas las cosas lleva a la reflexión. Se trata de Erick, un niño congolés que le pidió autorización para estudiar a la luz de la base militar uruguaya.

“Valoren cuando sus viejos les dicen `estudia` no te enojes si te insisten calificaciones buenas. Tenemos todo sin saberlo, no le damos valor y del otro lado del mundo otros hacen un esfuerzo tremendo para hacerlo… un claro ejemplo, Erick un congoles que me pidió para aprovechar la luz para hacer sus tareas! aplaudo de pie a este niño”, escribió el efectivo en su cuenta de Facebook, acompañando el texto con cuatro fotos más que elocuentes.