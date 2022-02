Aclaró que la cartera no analiza la cantidad de crímenes por semanas.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, reconoció este jueves que ha habido un “crecimiento importante” de los homicidios en los últimos días, pero aclaró que la cartera no analiza la cantidad de crímenes por semanas, sino de forma trimestral y anual, informó Telemundo.

“Lamentablemente tuvimos unas semanas donde se acumularon muchos homicidios por distintas razones. Aunque sean por dominio territorial de gente vinculada al narcotráfico no nos parece minimizarlos. Por el contrario, tener la alerta de que ha habido un crecimiento importante en estos días”, dijo en rueda de prensa.

El jerarca marcó al norte del país como problemático en este sentido, y se focalizó en Rivera, donde ha habido seis homicidios en lo que va del año. Cinco de ellos, indicó, están vinculados a la “penetración de bandas criminales internacionales, sobre todo brasileñas, que ingresan al país”.

PUBLICIDAD

“Hay preocupación y estamos atentos a cómo defendernos. Vemos mucha permeabilidad en la frontera seca”, dijo.

Por otra parte, Heber añadió que hay “situaciones que no se comprenden” y que generan “una mayor investigación”, como casos de “comerciantes que no hacen denuncias” de robos. “Es extraño”, dijo sobre estos casos, aunque no especificó a qué robos se refería ni qué podría significar la ausencia de denuncia. / Fuente: Telemundo