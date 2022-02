El ministro de Industria dijo sobre portabilidad numérica: «Ahora no le va ni le viene, pero votó en contra».

El ministro de Industria, Omar Paganini, respondió a los dichos de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, con respecto a la portabilidad numérica, informó Radio Universal. «Ahora no le va ni le viene, pero votó y argumentó en contra, y vimos que parte de la campaña del Sí era uno de los temas que les preocupaba porque aparentemente iba a hacerle muchísimo daño a Antel, ahora que está pasando lo contrario, ni le va ni le viene», apuntó en rueda de prensa.

Sus declaraciones llegan luego de que Cosse expresara días atrás en San José de Mayo: «El tema de la portabilidad no me va ni me viene. Lo que me importa es el contexto en que está esto que es mucho más grave. Me preocupa mucho más que haya discrecionalidad para pagarle a los proveedores, y eso está en los 135 artículos que queremos derogar». / Fuente: Radio Universal – Por Nicole Descoueyte

