El intendente de Rocha recorre San José este viernes.

El intendente de Rocha, Alejo Umpierrez, que junto a otros dirigentes nacionalistas visita este viernes San José, en el marco de una jornada en defensa de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) dijo esta mañana que el referéndum del 27 de marzo representa «un mecanismo oblicuo» para «desconocer la voluntad popular» y que, además, busca «torcer la gestión de gobierno».

«Es la primera ve que se impugna un programa de gobierno», dijo Umpiérrez en declaraciones al programa Puesta al Día de Principal FM.

En ese sentido indicó «los temas que impugnan» quienes promueven el Sí -entre ellos el Frente Amplio- «como seguridad, vivienda y educación, son los temas que ellos no pudieron solucionar y que nosotros estamos empezando a resolver», aseguró.

Con relación a la seguridad en participar, Umpiérrez señaló que en el último año, gracias a la LUC, «hubo 36 mil delitos menos, y 50 mil en los últimos dos años». «Son miles de personas que no tuvieron un revólver en la cabeza, mujeres que no fueron violadas o asesinadas», graficó el intendente.

PUBLICIDAD

En la misma línea manifestó que la posibilidad de desplegar operativos aleatorios que se ha otorgado a al Policía y, en ese marco, de solicitar documentación, «permitió realizar hasta el momento 600 mil constataciones, en las que fueron 627 personas que hoy están en prisión».

Consultado sobre si de esa forma no se promueve el voto por el No sobre la base del miedo, Umpiérrez dijo que «sobre el medio y la mentira están haciendo campaña ellos» en alusión a quienes buscan la derogación de los artículos. «Mire, todas las mañanas me despierto y entro a las redes sociales a ver cuál es la nueva mentira que vamos a tener que salir a desmentir. Hablan de gatillo fácil, de desalojo exprés, de privatización de la Educación, de tráfico de niños, de que te van a correr del trabajo por protestar. Nada de eso es cierto», sentenció.